“Yo siempre quise ser famosa”, asegura la influencer veracruzana Yeri MUA 

La influencer y maquillista Yeri MUA aseguró que desde niña su mayor sueño era ser famosa en el ámbito artístico y ahora a sus 20 años logró este objetivo, acumulando más de siete millones de seguidores en redes sociales como Facebook e Instagram.

“Yo siempre de niña tuve el sueño de ser famosa, le decía a mi mamá yo quiero ser actriz y lo sigue siendo, al final logré más o menos lo que quería, de otra manera, de una forma a la que se adapta a lo de ahora que son las redes sociales, si lo soñé, pero no así”, indicó la joven de 20 años.

A través de una entrevista con el Dictamen, Yeri habló acerca de lo que más disfruta en su carrera como influencer: “lo más padre que me ha pasado ha sido conectar con gente que se identifica conmigo, me dicen tú me distraes de mis problemas. Hacer que la gente se divierta un rato para mí es una bendición”.

Asimismo, señaló que en las redes sociales las personas suelen emitir sus opiniones que en ocasiones son negativas. En su caso, Yeri aseguró que al mostrar su vida real ha sido blanco de malos comentarios por parte de las personas.

“Yo muestro mi vida real, por eso me atacan mucho, pero eso me ha llevado a lograr muchas cosas”, indicó la maquillista.

Por su parte, se le preguntó acerca de sus planes para este año, donde la conocida como “Bratz jarocha” respondió que tiene grandes proyectos en puerta como dos colaboraciones con marcas de maquillaje, una nacional y otra internacional.

Lo cual asegura que será un éxito para ella y sus seguidoras, pues Yeri considera que “si ella crece, sus fans también lo hacen”.

Otra de sus metas para este 2022 es ser reina del Carnaval de Veracruz, por lo cual, ya se encuentra haciendo todos los preparativos.

“Este año otra meta es ser reina del Carnaval, cuando vi la convocatoria, dije me lanzo”, apuntó la veracruzana, agregando que le gustaría compartir esta experiencia con su mejor amiga Alexia.

Finalmente, Yeri MUA agradeció la entrevista a los integrantes del Dictamen, asegurando que la hicieron sentir cómoda con las preguntas.

