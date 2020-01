“Yo estoy acostumbrada a trabajar”, Yadhira Carrillo responde a las críticas

Yadhira Carrillo responde a las críticas que recibió en redes sociales. La esposa del abogado Juan Collado, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva luego de ser acusado de lavado de dinero, fue duramente criticada luego de asegurar que pasó una triste y solitaria Navidad sin dinero.

La actriz no se quedó callada luego de recibir cientos de críticas en las redes sociales y mandó un contundente mensaje a quienes le dijeron que mejor se pusiera a trabajar.

“Todos estamos sin un peso. Nos dejaron sin Santa Claus, sin trabajo y sin vida”, fueron las palabras que provocaron las burlas en las redes sociales. De inmediato su entrevista comenzó a circular por la red y acaparó los titulares.

Yadhira Carrillo responde a las críticas

Ante la cámara del programa Suelta la Sopa la actriz les hizo saber a todos que ella trabaja desde muy chica y no hay día que no haya laborado. “Yo trabajo desde los 12 años y quisiera quedarme un día sin hacer nada, estoy acostumbrada desde muy chiquita a trabajar”, advirtió.

“Yo no puedo quedarme quieta, siempre estoy creando, siempre estoy produciendo, siempre esto haciendo cosas”, continuó. Además enfatizó en que ella tiene independencia económica al decir que no se puede depender de una persona: “por eso es que yo trabajo desde los 12 años hasta el día de hoy y por eso es que tengo lo que yo tengo, y no solo para mí, sino para ayudar como lo hemos hecho siempre”.

Finalmente defendió la inocencia de su esposo Juan Collado y exige que se haga justicia.

Con información de Publimetro.