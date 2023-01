Yeri MUA sigue siendo la reina del Carnaval de Veracruz: Comité

El presidente del Comité del Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, aclaró en sus redes sociales que Yeri MUA sigue siendo la reina de las fiestas carnestolendas, luego de la polémica que se ha tenido sobre este tema.

Aclaró que nadie le quitó la corona o destituyó a Yeri MUA, “Yo lo único que declaré a la prensa es que ella dijo que ya no quería saber nada del Carnaval y que no asistió a los asilos ni orfanatos, como ella misma lo declaró, Yeri sigue siendo la reina del Carnaval hasta el 30 de junio en que se corone a la nueva reina, no inventen, ni digan ni me pongan mentiras en la boca, mi declaración está grabada en todos los medios masivos de comunicación. Besos!!!!”.

Y es que recientemente, el presidente del Comité declaró que Yeri MUA podría no ir a la coronación de la próxima reina de las fiestas, ya que la misma influencer declaró que ya no participaría en las actividades del Carnaval.

Posteriormente, el padre de la influencer, Silvio Cruz, mejor conocido como “Papa Bratz” aclaró que su hija no había renunciado a ser reina del Carnaval.

