Yeri MUA revela su verdad; Paponas le debe un millón de pesos

A través de una transmisión en Facebook, Yeri MUA reveló toda su verdad acerca de los supuestos adeudos por parte de su ex pareja Brian Villegas “Paponas”.

La influencer veracruzana señaló que Brian le dejó deudas y él manejaba su dinero.

“Por mucho tiempo yo a ti te confié mi dinero y por eso me sacaste tanto dinero, por eso me exprimiste tanto dinero, porque tú sabes que en ese tiempo la del dinero era yo, no tú, la de los viajes, la de los lujos, era yo, que no se te olvide”, declaró en su transmisión.

Además, Yeri MUA agregó que cuenta con las pruebas de que su ex novio presuntamente se ha gastado todo el dinero en sus restaurantes y lujos propios.

“Hasta la fecha él conserva una tarjeta mía, la de Scotiabank y tenemos todos los estados de cuenta en dónde dice cómo se ha gastado mi dinero (…) acuérdate quién te sacó de Río Medio”.

La reina del carnaval de Veracruz agregó que teme perder su casa, ya que, el negocio del “Paponas” en Boca del Río la tiene como aval.

Te puede interesar:

“No solamente di mucho dinero, puse en riesgo mi propio patrimonio algo que me costó tanto obtener, mi única casa hasta ahora, porque aún no termino de pagar mi otra casa”.

Finalmente, Yeri MUA le exigió a Brian Villegas que le pague por lo menos un millón de pesos que le debe.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ