Luego de haber lanzado el reto de exhibir en sus redes sociales a los futbolistas con novia que le coquetean por mensaje, la influencer jarocha Yeri MUA, recibió amenazas cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo, en Facebook.

“Ah caray, me están amenazando de muerte, me quieren petatear, andan subiendo imágenes de pistolas y de balas y andan diciendo que me van a matar cuando vaya a Guadalajara, pero me lo están diciendo los fans de Julián Quiñones”, expresó la influencer mientras leía el mensaje en su celular.

Yeri MUA se mostró tranquila al leer la amenaza, pero luego su nerviosismo se hizo evidente cuando empezó a cantar una canción.

Yeri MUA recibe amenazas en plena transmisión en vivo tras exhibir a futbolista

Te puede interesar:

Ante esta situación, sus fans se mostraron preocupados y le advirtieron que no vaya a Guadalajara por su seguridad.

Cabe destacar que a través de sus redes sociales, la influencer exhibió que el futbolista Julián Quiñones le envió una foto de él junto a su exnovio Brian Villegas, “Paponas” para molestarla.

La publicación no fue bien recibida por los aficionados del Atlas, quienes le mandaron mensajes amenazantes.

1 like y les muestro que futbolistas con novias me han mandado msjs😎 a funar fifas🫵🏻💋 — tu bratz favorita (@yerimua) February 8, 2023

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ