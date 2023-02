La reina del Carnaval de Veracruz, Yeri MUA, dijo en un en vivo de Facebook que quiere colaborar con el líder de Cartel de Santa, Babo, luego de que éste la subiera a sus historias de Instagram.

“El Babo me subió a sus historias hace poquito, pero no dije nada porque estaba en plena polémica. Pero sí, pero me subió y soporten. Y, Babo, si me estás viendo, hay que hacer una colaboración…”, expresó la influencer.

De inmediato, la declaración generó revuelo, pues el mes pasado Babo publicó un video explícito en Onlyfans para su canción “Piensa en Mi”, por lo que Yeri MUA aclaró que se trataría de una colaboración musical.

Yeri MUA quiere colaborar con Babo

“Una colaboración de canción sí, pero una de esas no; a mí no me entra eso”, enunció.

Cabe destacar, que también la influencer Karely Ruíz se dijo interesada por colaborar con Babo tras la difusión del video íntimo que incendió las redes sociales.

