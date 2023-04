La influencer Yeri MUA lo volvió a hacer y esta vez es tendencia por posar con unas botas rojas muy parecidas a las que usaba el personaje Astro Boy.

En redes sociales la veracruzana compartió unas fotografías que de inmediato se hicieron virales por su extravagante calzado.

Ante las reacciones de burla, la jarocha respondió que “él que se ríe es porque no las tiene”.

Yeri MUA presume botas y la comparan con Astro Boy

Te puede interesar:

“De que se ríen se nota que ustedes no las tienen, no soportan no tener el último grito de la moda”, sentenció.

Estas botas ya habían causado revuelo en febrero pasado, cuando las utilizó por primera vez la modelo Sarah Snyder.

Tienen un costo de alrededor de $7000 pesos y se encuentran disponibles en el sitio web de MSCHF.

Cabe recordar que Astro Boy es el personaje principal del manga escrito por Osamu Tezuka; famoso por sus enormes botas rojas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ