A días de terminar su reinado como Reina del Carnaval de Veracruz 2022, la influencer jarocha Yeri MUA, confirmó que fue invitada a la coronación de la reina de las fiestas carnestolendas de la edición 2023.

“Respecto a la coronación si me invitaron a la coronación, no sé como sea el protocolo del comité, para ser honesta no sé si voy a ir, iría para ver a Guaynaa”.

La Bratz jarocha dijo que prefiere disfrutar el Carnaval de Veracruz 2023 por su lado.

¿Yeri MUA entregará corona a la Reina del Carnaval de Veracruz 2023? esto dijo la influencer

Lo anterior lo expresó en una transmisión en vivo, donde se despedía de su reinado utilizando su corona y vestido de la edición pasada del Carnaval.

Asimismo, dijo estar muy deprimida, pues siente que han pasado 20 años desde su coronación en lugar de un año.

Por su parte, el presidente del Comité del Carnaval de Veracruz 2023, Luis Antonio Pérez Fraga, explicó que no existe protocolo de entrega de corona ni para el rey ni para la reina.

Por lo que Yeri Mua Y Brian Villegas pueden acudir pero no están obligados a participar en las actividades del evento.

