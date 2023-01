La influencer Yeri MUA, le dice adiós a Veracruz este martes, para buscar crecer profesionalmente en la Ciudad de México.

Así lo anunció a través de sus redes sociales, donde aseguró que le esperan grandes proyectos en la capital del país.

La bratz jarocha señaló que es momento de “avanzar” pues en el puerto de Veracruz, ya ha logrado cumplir sus metas.

“Hace unos meses fui Reina del Carnaval de esta ciudad, y realmente ya logré lo que quería lograr aquí y es momento de avanzar”.

Yeri MUA anuncia que se va de Veracruz

Te puede interesar:

Aseguró que se va del puerto jarocho por trabajo y no para huir de algunas personas, haciendo alusión a su ex novio Brian Villegas “Paponas”, con quien sostiene un pleito mediático, tras sacar a relucir que le debe una fuerte cantidad de dinero.

“Nadie me está corriendo, si me voy es por trabajo no por ningún pen%3jo […] dejo mi corazón en esta ciudad y dejo muchas cosas muy valiosas […] siempre voy a estar orgullosa de ser jarocha, de ser veracruzana”, recalcó.

Ahora si, ya puedo decir adiós Veracruz❤️‍🩹 es momento de continuar una nueva etapa de mi vida y seguir mis sueños✨ gracias gracias gracias por todo💕 — tu bratz favorita (@yerimua) January 3, 2023

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ