Yalitza Aparicio recibe advertencia de la ex de su novio. La actriz nominada al Oscar recibió una advertencia por parte de Wendy Ahumada, la supuesta ex novia de André Montes. Te contamos los detalles.

La revista TvNotas publicó en su edición de este martes que la ex novia del actual novio de Yalitza advirtió a la actriz, “André ya me había engañado antes, pero en esta ocasión como ella era famosa, la verdad no le di importancia”, contó.

Y por si fuera poco Wendy aseguró que fue la actriz de Roma quien se metió en su relación.

“André pasaba tiempo en el pueblo de Tlaxiaco, donde nació Yalitza, porque él llegó a trabajar un tiempo ahí para su tío y allí fue donde la conoció; recuerdo bien la fecha porque André me mandó unas fotos por WhatsApp, me dijo que fue a un baile de un grupo y que ahí estaba Yalitza”.

El novio de Yalitza Aparicio

Wendy comentó que lo que le atrajo a André de Yalitza fue que era famosa. A partir de esa momento André comenzó a ir cada vez más seguido a Oaxaca, pero nunca se imaginó que fuera por Yalitza.

Además Wendy agregó en su testimonio que cuando conoció a Yalitza fue en la fiesta de cumpleaños de André, la actriz llegó “como una celebridad”.

“Yalitza estaba consciente de que André tenía mujer e hijo, cuando me la presentaron, ella se quitó una chamarra de mezclilla que traía y en el cuello traía un chupetón”, cuenta Wendy.

Por útlimo, Wendy asegura que André es una personas violenta y que en varias ocasiones la agredió físicamente, incluso cuando estaba embarazada y le agradeció que “se lo haya quitado”. Así Yalitza Aparicio recibe advertencia de la ex de su novio

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de El Debate.