La actriz Yalitza Aparicio posó en bikini y nadie notó truco en la imagen, la foto logró miles de likes así como todo tipo de comentarios.

Después de que Yalitza Aparicio protagonizó la película ‘Roma’ del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Su vida cambio de inmediato, se ha convertido en una de las mujeres más influyentes y activas que representa a México en el mundo.

Luego de tantos festivales a los que acude y presentaciones, la actriz aprovechó hace unos días su estancia en Xcaret, donde posó en bikini y nadie notó truco que probablemente realizó.

La imagen fue tomada en el exclusivo Hotel de Xcaret, considera como uno de los resort más caros y lujosos del caribe mexicano.

En la fotografía Yalitza Aparicio aparece nadando dentro de una pisicina, mientras usaba un bikini, por lo que de inmediato sus seguidores la llenaron de buenos cumplidos.

Lo que nadie notó de la imagen

Como se menciona, Yalitza Aparicio aparece nadando, cuando se supone que la actriz confesó durante una entrevista que no sabía nadar, motivo por el cual las escenas en la playa de la película ‘Roma’ le costó mucho trabajo grabarlas.

“Yo no sé nadar. No me gusta el mar. Ver esa inmensidad del oleaje era algo que provocó más temor en mí”, confesó.

Aunque, seguramente la actriz nominada al Óscar en la categoría de Mejor Actriz aprendió a nadar, debido a que demostrado ser una mujer fuerte y muy segura.

Yalitza Aparicio y su cumpleaños 26

El 11 de diciembre la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, cumplió 26 años de edad, rodeada de todos sus seres queridos.

Por las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram recibió grandes regalos.

Además estuvo acompañada con la cantante chilena Mon Laferte, la amistad entre ellas surgió debido a que Yalitza Aparicio participa en uno de sus videos musicales.

Con información de La Verdad.