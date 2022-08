Yahir revela que NO volverá a conducir luego de La Academia

Pudimos ver durante La Academia 20 Años el regreso de uno de los ex académicos más queridos de todas las generaciones, Yahir, en esta ocasión regresó como conductor del reality que lo vio crecer a lo largo de los años, pero parece ser que no obtuvo la respuesta que esperaba.

Pese que cuenta con una amplia trayectoria musical y no se ha visto envuelto en controversias todo parece indicar que los fanáticos del reality de Tv Azteca y del cantante no han visto con buenos ojos que él haya sido el conductor de esta nueva edición, cosa que ha afectado al cantante.

Ahora, Yahir dice que después de que termine La Academia 20 Años no regresará a la conducción, demostrando que efectivamente las palabras de odio de parte de los usuarios de redes sociales tienen efecto en los artistas y ahora Yahir se despide de los escenarios debido a ello.

Yahir se despide de los escenarios

En una entrevista el cantante y ex académico, Yahir, habló sobre todo lo que ha vivido desde que regresó a La Academia 20 Años como conductor del reality de Tv Azteca y que lo vio nacer, pese a estar emocionado y contento con el proyecto la conducción no será algo que haga nuevamente.

Los fanáticos tanto del cantante como del reality han hecho comentarios despectivos hacía el interprete de Llegaste a mi vida debido a que dicen que no tiene la madera para ser conductor y que estas críticas negativas han sido algo con lo que ha tenido que aprender a lidiar el artista.

Después de esta experiencia Yahir ha dicho que no piensa regresar a la conducción y que, aunque accedió a ser conductor de La Academia por el amor y cariño que le tiene al proyecto es algo que no repetiría debido a que fue reclutado de manera repentina y no se le brindo la preparación para ese papel.

Yahir ha dicho que realmente quiso disfrutar su experiencia dentro de La Academia 20 Años como conductor pero que no fue algo que lograra, quedando con un sabor agridulce en su boca dentro del reality de Tv Azteca.