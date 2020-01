Yadhira confiesa con que famosa fue infiel Collado a Lety

Una gran revelación hizo la ex actriz Yadhira Carrillo que confiesa con que famosa le fue infiel Juan Collado a Lety Calderón

La versión que siempre se ha sabido es que Yadhira Carrillo fue la tercera en discordia entre el matrimonio de Juan Collado y Lety Calderón.

Al parecer no fue así, la ex actriz reveló cómo comenzó su romance con el abogado; además aseguró que él salió con otra mujer antes de ella, después de romper con Calderón.

Según, Yadhira su ahora esposo Juan Collado estuvo saliendo por cuatro o cinco meses con Edith Serrano, conductora de TV Azteca, a quien describió como “guapísima” y “divina”.

“Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, que es guapísima, que respeto y quiero muchísimo. Es Edith Serrano, divina. Ya habían sido novios cuatro o cinco meses, algo así […] Por cierto, la conocí, muy linda. Me la presentó Juan, nos la encontramos una vez”, comentó.

Cuando terminaron su relación Juan Collado y Edith Serrano, la ex actriz y el abogado se conocieron en Acapulco; sin embargo, tardaron meses en salir, aseguró la actriz.

“Después de que ellos fueron novios, pasaron unos meses y luego fue esto que lo conocí en Acapulco. De ahí todavía pasaron seis meses cuando me habló Juan, (me dijo) ‘te invito a salir’, y yo, ‘es que estoy haciendo una novela, yo no puedo’”, confesó.

Yadhira Carrillo asegura que su esposo saldrá libre

Sin duda, Yadhira Carrillo se ha mostrado optimista, tras darse a conocer que un juez federal ordenó el cierre de la investigación complementaria por el proceso que inició en julio de 2019 para Juan Collado, esposo de la ex actriz.