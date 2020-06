Yadhira Carrillo se está quedando sorda por tener esta enfermedad. La ex actriz reveló que solamente percibe el 10 por ciento de un oído.

Todo por haber contraído el virus de Meniére (hidrops endolinfático) por lo que está perdiendo la audición del lado izquierdo.

La Rosa de Guadalupe hará capítulo de Hugo López-Gatell

Luego de que hace unos días Yadhira Carillo confesara a las cámaras de Ventaneando que padece la enfermedad de Meniére, la cual le está provocando sordera en el oído izquierdo, los primeros malestares que tuvo fue los siguientes:

“Me dio hipoacusia súbita y me quedé completamente sin sonido en este oído izquierdo, entonces todos los días me inyectan cortisona y me la dan tomada”, explicó.