Yadhira Carrillo reta al coronavirus, sigue visitando a su esposo en prisión

Yadhira Carrillo reta al coronavirus. La actriz mexicana no sigue visitando a su esposo Juan Collado en prisión. Pese a la pandemia que ocasionó el covid-19 la famosa advirtió que no dejará las visitas al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El abogado Juan Collado permanece confinado desde inicios de julio de 2019 luego de que fuera detenido por la Policía Federal Ministerial y quien siempre ha estado a su lado y defendido su inocencia es su esposa Yadhira Carrillo. A través de entrevistas la actriz ha mostrado su apoyo incondicional en estos momentos y ahora no fue la excepción.

En una reciente entrevista al reclusorio la famosa fue captada por los medios, quien es le cuestionaron sobre qué medidas tomará para mantenerse saludable en estos momentos que el coronavirus llegó al país.

Con un cubre bocas en una mano y un gel anti bacterial en la otra, Carrillo aseguró que se cuidará mucho y tomará las precauciones, sin embargo no dejará las visitas a su esposo.

“Yo estaré pegada a él todo el tiempo, no me importa contagiarme, digo, es un decir, no es eso. Pero vamos a esperar, vamos a ver cómo van las cosas y vamos a cuidarnos todos y a pedirle mucho a Dios que nos proteja”, aseguró.