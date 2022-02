¿Ya superó a Nodal? Belinda reaparece en redes del brazo de peleador de UFC y fans aseguran que “hacen bonita pareja”

La noticia sobre la ruptura entre Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar, pues a pocos días de haber anunciado su rompimiento, ambos cantantes lanzaron nuevas canciones que dan mucho de qué hablar.

Pero mientras algunos de los fans de los cantantes aseguran que Nodeli terminó por una estrategia de publicidad, hay quienes afirman que ambos cantantes ya tienen nuevas parejas.

El pasado fin de semana, Belinda fue fotografiada a lado de un destacado deportista mexicano, quien también se ha destacado como taekwondista y peleador de la UFC.

Se trata de Yahir Rodríguez, “El Pantera”, quien compartió una foto en Instagram en donde se le veía en compañía de la intérprete de “En el amor hay que perdonar”.

Los fans del deportista no se tomaron muy bien la noticia, pues inundaron los comentarios del atleta pidiéndole que por favor no se dejara manipular por Belinda y que no se tatuara algo en su honor.

En los últimos días, Belinda ha recibido olas de odio en internet de usuarios que afirman que es una estafadora y manipuladora.

¿Cómo se ha defendido Belinda?

Desde hace un par de días, la cantante compartió un poderoso mensaje en sus historias de Instagram, en donde le pide a los medios y al público en general que tengan respeto por ella.