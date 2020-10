Ya son 2 premios que Eilish le arrebata a Grande.

La gala tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y fue presentada por tercera vez por la cantante Kelly Clarkson. Hubo muchas sorpresas como Post Malone, otros grandes protagonistas fueron Billy Ray Cyrus, Billie Eilish y Luke Combs

Fue Bilie Eilish la primera ganadora con el galardón de Mejor Artista Femenino seguido por Top Billboard con su tema “When We All Fall Asleep, Where Do We Go”. Algo que levantó la rabia de muchos seguidores en redes sociales, pero el aplauso por haber sido la única mujer en llevar una mascarilla.

Eilish le ganó a sus tivales Taylor Swirt, Lizzo, Ariana Grande y Halsey, misma situación que se produjo durante los Premios Grammy del presente 2020. Fue de esta manera en que se vivió el momento de su premiación.

Congrats, @billieeilish! She accepts the award for Top Billboard 200 Album at the #BBMAs. 💚 pic.twitter.com/nMpuBwkDn0 — Billboard Music Awards (@BBMAs) October 15, 2020

Pronto surgieron un montón de comentarios ofensivos diciendo que Eilish no merecía ni el Billboard, ni el Grammy. Los había en español y en inglés, algunos otros criticaban a la joven estadounidense sin comprender las métricas del Billboard. Donde el ganador es decidido por la cantidad de reproducciones en las diversas plataformas musicales. Y no a través de votaciones como otros premios.

She doesn’t deserve the award. Her voice is annoying😀 — BDwelmo (@welmobd) October 15, 2020

Sobre la presencia latina, el Mejor Artista Latino fue Bad Bunny, quien repitió premiación con el mejor álbum latino por “Oasis”. También fue reconocido Daddy Yanke con “Mejor Canción Latina por “Con Calma”. Pero el campeón de la noche sin duda fue Post Malone quien se llevó 9 estatuillas en diversas categorías.

