Ximena Sariñana cuenta la verdad tras la “polémica” con Danna Paola

La cantante y actriz Ximena Sariñana salió a aclarar los rumores sobre su supuesta “riña” con Danna Paola, esto luego de que diera declaraciones sobre ella que fueron sacadas de contexto.

Recordemos que hace unos días, la cantante fue entrevistada por El Escorpión Dorado y se volvió tendencia tras asegurar que ella era la niña a la que Danna Paola le había dado una cachetada.

En medio de la polémica que generaron sus declaraciones, Ximena volvió a salir a hablar sobre el tema a través de sus historias de Instagram. Allí, agradeció “que la hicieran más joven”, pero aseguró que amaba a la cantante de “Sodio”.

“A todos los medios que se tomaron en serio la broma de los pu%*zos con Danna Paola les digo: mil gracias por pensar que yo podría tener la misma edad que Danna Paola les amo y te amo @dannapaola #1985baby”, declaró.

Con esto, Ximena Sariñana dejó más que claro que lo dicho durante su participación en el segmento Escorpión al Volante no era más que una “broma”.

En otro de los programas del Escorpión Dorado que se publicó en enero de 2020, Danna contó que a 9 años tuvo una pelea con otra actriz y narró que:

“Estaba grabando una telenovela y una de mis compañeritas me empezó a decir que yo era horrible, que era una burra. Estudiábamos dentro de las novelas, porque obviamente íbamos a la escuela, pero íbamos solamente a presentar exámenes, nos mandaban un maestro”, señaló la actriz de Élite.

“Me empezó a preguntar no sé qué cosas de historia que obviamente yo no respondí porque yo no sabía. Entonces me dijo: ‘Eres una burra y no sabes nada, y aparte estás horrible, yo no sé por qué eres la protagonista'”, añadió.

“Le di una cachetadota. Mandaron a llamar a la productora, a la televisora, diciendo que por qué a mis nueve años estaba golpeando a mis compañeritas. ¡Oigan, desde chiquita me defiendo!”, concluyó.

