Wonder Woman 1984 llegará a cines y streaming el mismo día.

La más reciente historia de la Mujer Maravilla se ha visto postergada en 2 ocasiones debido a la pandemia por Coronavirus. Desde el Fandome número 1, la empresa barajó la oportunidad que éste proyecto se estrenara en plataformas de streaming (Netflix, por ejemplo). Ya que en Estados Unidos las salas de cine están a media capacidad, por no decir que en el resto del mundo no es tan diferente.

Como ejemplo del fracaso en pantalla grande está Tenet, la última película (hasta ahora) de Christopher Nolan. Dicho trabajo embelesó a la crítica, pero las ventas reflejaron cosas distintas. Por ello, tanto la protagonista Gal Gadot, como la directora Patty Jenkins confirmaron que harán ambas cosas. En un tuit, ambas explicaron que Wonder Woman 84 se estrenará en cines de todo el mundo. Así como en HBO Max sin costo adicional (la suscripción cuesta 15 dólares mensuales en Estados Unidos).

Muchas películas tuvieron que ser reagendadas para que su estreno no termine en pérdidas como sucedió con Tenet. Esto afectó a títulos como Free Guy, Batman, Jurassic World, New Mutants y Wonder Woman 1984. Warner confirmó que el largometraje se encontrará en cines y HBO max simultáneamente. Pero lo anterior no tendrá un costo adicional como sucedió con Mulán, sino que los suscriptores normales podrán verla.

“Para proporcionar un comparable, un poco más de cuatro millones de fans en los EE.UU. disfrutaron de la primera película de la Mujer Maravilla en su día de estreno en 2017”, escribió Jason Kilar, director ejecutivo de WarnerMedia. Dicho comentario se emitió después de que las cadenas de teatro Regal y Cineworld inhabilitaran sus recintos por el resto del año.

