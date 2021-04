Un día como hoy pero de 1950 nació William Anthony Colón Román, el joven apasionado por la música que años después se convertiría en uno de los mayores exponentes de la salsa: Willie Colón.

Sin embargo, este año todo es diferente. Las efusivas felicitaciones que el intérprete recibía se han convertido en deseos de pronta recuperación, esto luego de que fuera víctima de un fatal accidente automovilístico el pasado martes 20 de abril.

La noticia sobre su accidente causó conmoción entre los amantes de la salsa y los seguidores que por años lo han acompañado.

“Willie sufrió un percance de auto ‘potencialmente mortal’ en la comunidad de Outer Banks en Carolina del Norte“, se lee en el comunicado que dio a conocer el grave estado de salud del cantante.

A solo una semana del incidente, Willie Colón se recupera de las severas lesiones que casi le quitan la vida, recibiendo su cumpleaños número 71 de la forma menos esperada.

Willie Colón reaparece tras el accidente que casi le quita la vida

Si bien Willie Colón no ha dado muchos detalles sobre su proceso de recuperación, acudió a sus redes sociales para aclarar las versiones que han rondado en internet sobre su “mejoría”.

“Queridos amigos y fans, siento no poder responder personalmente sus palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien lamentablemente no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré“, escribió en un breve pero conmovedor mensaje.

El agradecimiento del cantautor no pasó desapercibido, causando que los mensajes de aliento y buenos deseos para Willie y su esposa no tardaran en llenar la sección de comentarios.

“Bendiciones de lo mas alto para usted y su esposa”, “Pronta recuperación Maestro“, “Lo veremos recuperado y de nuevo cantando y llevándonos de su talento y su salsa…”, son solo algunos de ellos.

