William Valdés acusa de xenofobia al chef Herrera tras su salida de “MasterChef”

El pasado viernes 10 de septiembre se transmitió un nuevo episodio del famoso show de cocina “MasterChef Celebrity“, en donde el cubano William Valdés fue eliminado de la competencia.

Sin embargo, lo que dio mucho de qué hablar fueron sus recientes declaraciones sobre el reality, asegurando que fue víctima de xenofobia por parte del chef Adrián Herrera, juez de la competencia.

En entrevista con la periodista (y ex participante de MasterChef) Matil Obregón, el conductor de Venga la Alegría se sinceró sobre todo lo vivido durante las semanas en las que formó parte del show.

Fue allí donde William Valdés despotricó contra el Chef Herrera, destacando que le “tiraba mala onda” desde el principio: “Siempre me tiró mala onda, no sé por qué. Los primeros días de grabaciones estábamos todos afuera y el chef Herrera andaba con su cámara y le digo: ‘qué cool tu cámara’ y se voltea, pero bien en serio (estaba La Choco, Laura Zapata),y me dice: ‘¿Y tú quién eres?, ah eres el cubanito, celebridad aquí en este país tú no eres, este país de es de mexicanos‘”, contó.

De acuerdo al famoso, todos los presentes se quedaron boquiabiertos y no supieron cómo responder; habría sido allí cuando comenzaron los roces entre ellos:

“Definitivamente no fue broma porque no estábamos en el programa grabando, fue fuera del foro. Siempre noté una mala onda de él, en la forma en la que me decía las cosas. Hay psicólogos en la producción que están en el control y saben perfectamente cómo eres y cuáles son tus puntos débiles y no sé si ya lo habían platicado con él que soy una persona muy explosiva”, agregó Valdés.

“La verdad no concordaba, las cosas que me decía a mí y luego trataba a la Bebeshita tan lindo y ella no están buena cocinera. Entonces noté que él con ciertas mujeres tenía más inclinación y era más cool, y luego pasaba yo y era como: ‘¿qué está pasando?’. El chef Herrera es tal y como es en cámara, así es su personalidad, no es un personaje es así, o sea, es mamón”, finalizó William Valdés.

A pesar de las fuertes acusaciones de xenofobia en su contra, el Chef Herrera no se ha pronunciado al respecto ni mucho menos habló sobre la salida del conductor.

