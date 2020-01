William Levy habla de su relación con Elizabeth Gutiérrez. Una de las parejas del espectáculo que da mucho de qué hablar es la conformada por estos dos actores, quienes por mucho tiempo han mantenido un romance de ir y venir. Ahora, él habló sobre su estado actual, pues no se les ha visto juntos.

Durante una reciente entrevista que le realizó Raúl de Molina en su restaurante, William Levy confesó: “Elizabeth y yo siempre hemos tenido buena relación y hemos tenido altos y bajos y hay momentos en los que yo prefiero mejor no hablar porque es mejor, pero nosotros somos una familia extraordinaria y nuestros hijos todo lo hacemos por ellos”.

Sin ser claro si continúan o no como pareja, el actor agregó: “Entonces estemos bien o estemos… Yo nunca diría que vamos a estar mal porque el día de mañana si estamos o no estamos juntos nunca vamos a estar mal, somos una gran familia y eso es lo importante”.

El actor cubano también aprovechó para aclarar la controversia que surgió hace algún tiempo con respecto a que ya no quería hacer telenovelas en México, por lo que explicó: “No sé quién fue el que creó todo esto, me da pena porque es un país al que yo adoro con mi vida, yo me siento parte mexicano, soy quien soy gracias a México”.

Hay que recordar que William y Elizabeth han mantenido una relación de ir y venir en los últimos 16 años, desde que se conocieron en un reality show cuando eran jóvenes. Actualmente son padres de dos hijos.

Con información de Agencia México.