WhatsApp y OMS lanzan stickers de “Quédate en casa”. Las pegatinas son de lo más lindas y recogen el sentimiento humano frente a la pandemia.

Así es, en plena emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y WhatsApp unieron fuerzas y juntos lanzaron unos divertidísimos stickers muy ad hoc a la etapa por la que transcurre el mundo.

Los stickers fueron titulados “Juntos en casa” y ya están disponibles en WhatsApp, además de que incluyen algunos textos traducidos en 9 idiomas; árabe, francés, alemán, indonesio, italiano, portugués, ruso, español y turco.

En un comunicado, WhastApp dijo que espera “que las personas disfruten el uso de estos stickers para mantenerse en contacto con sus seres queridos, particularmente aquellos que se sienten aislados, solos y asustados”

La app y el organismo de salud internacional detallaron que el paquete de stickers:

Los stickers se acompañan con frases como “¿estás bien?”, “eres mi héroe”, “en casa”, “dame cinco desde lejos”, o “juntos saldremos adelante de esto”.

En tanto, los stickers de “Juntos en Casa” están disponibles para iOs y Android.

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020