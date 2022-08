WhatsApp cambió de nombre, ¿cómo se llama ahora?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular de todo México y la más utilizada también a nivel global, superando a la app china WeChat. Es bastante cómoda, ya que te permite enviar y recibir mensajes, fotos, videos, audios, ubicaciones, documentos, stickers, gifs y hacer llamadas o videollamadas todo a través de internet. Pero, ¿tú sabías que esta popular app cambió de nombre? En esta nota te contamos cómo se llama ahora.

WhatsApp comenzó en 2009 y poco a poco fue ganando popularidad y afianzándose entre los usuarios de smartphones. En 2014 fue adquirida por la empresa conocida en ese entonces como Facebook, ahora Meta, y a partir de ahí no ha dejado de crecer y añadir interesantes y modernas funciones a la mensajería instantánea.

WhatsApp cambia de nombre

El primer cambio de nombre de WhatsApp ocurrió en 2021, cuando pasó a llamarse “WhatsApp from Meta”, algo que algunos usuarios notaron, ya que al iniciar la aplicación aparecía ese mensaje, pero no en todos los dispositivos. Esto fue algo que ocurría también al abrir las otras aplicaciones de Meta: Facebook e Instagram, las cuales aparecían con la misma leyenda que Whatsapp, “from Meta”.

Pero ahora, en 2022, hubo un cambio en el nombre que casi nadie notó, WhatsApp ahora se llama WhatsApp Messenger, y lo puedes comprobar tú mismo desde tu celular. Sólo necesitas abrir esta app, ir a Ajustes, luego a Ayuda y finalmente a Info de la aplicación, ahí podrás ver el nombre de la app, que ahora es “WhatsApp Messenger”, así como la versión y las licencias.

Este cambio corresponde a que con todas las novedades de la aplicación, ya puedes realizar muchas más cosas que simplemente enviar y recibir mensajes de texto, como lo adelantamos en el inicio, puedes enviar casi todo tipo de cosas, por eso decidieron añadirle el “Messenger” al final.

Así que no te asustes, WhatsApp efectivamente cambió de nombre, pero sólo le añadieron una palabra, además, todas sus funciones seguirán igual, al menos hasta la siguiente actualización. Y no, este cambio no implica que ahora van a cobrar por usar WhatsApp, como lo aseguran algunas cadenas falsas, así que sigue disfrutando de esta bonita app que nos deja comunicarnos instantáneamente con nuestros seres queridos.