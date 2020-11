Warner le solicita a Depp que renuncie a la saga “Animales Fantásticos”

Johnny Depp renunció a su trabajo en la saga de “Animales fantásticos”, luego de un pedido explícito de Warner. Así lo informó el actor a través de un comunicado que compartió en Instagram.

“A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve”, indicó el actor y siguió: “Deseo hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en ‘Animales fantásticos’ y he respetado y aceptado esa solicitud”.

“Finalmente, deseo decir esto. El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento”, agregó.

Cabe recordar que, a principios de noviembre, el actor perdió un juicio por difamación contra el diario The Sun, el cual en 2018 lo describió como un marido violento con su exesposa, Amber Heard.

Te puede interesar:

“Los demandados han demostrado que lo que publicaron, en el sentido que tienen sus palabras según yo lo he entendido, era sustancialmente verdadero”, declaró el juez londinense Andrew Nicol, quien dio el veredicto final.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.