WandaVision explorará el origen de la Bruja Escarlata.

El lider creativo del Universo Cinetográfico de Marvel (UCM), Kevin Feige reveló que ‘WandaVision’. Abordará el origen de la superheroína más poderosa del Universo Marvel.

WandaVision será el principio de la Fase 4 Universo Cinematográfico de Marvel. Por lo que muchos de sus detalles todavía permanecen en las sombras.

Dentro de una entrevista para la revista Empire. Kevin Feige explicó que la serie de Disney+. “WandaVisión” protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, servirá para mostrar el sufrimiento de la Bruja Escarlata. Al respecto, el director explicó “Scarlett Witch es el personaje cuyo repertorio de habilidades ha sido menos explroado.

De momento sólo se le ha visto usar la telequinesis y control mental, así como volar en una ocasión determinada. Pero su contraparte impresa no sólo se teletransporta, sino que desintegra adversarios además de distorsionar la realidad sin necesidad de gemas.

No obstante, en Avengers: The Age Of Ultron, la película siembra un escenario totalmente distinto al cómic. Donde, de hecho, es hija de Magneto (Y por lo tanto, X-Men, en algún momento dado). Por lo que no habrá más información del personaje hasta el 15 de enero del 2021.

