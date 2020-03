Vive Latino 2020 no se cancela pese a temor por coronavirus

Vive Latino 2020 no se cancela pese a coronavirus. Esta semana la alerta por el covid-19 se elevó, a nivel internacional se han cancelado gran cantidad de eventos masivos que van desde conferencias hasta festivales musical. Por ello en México muchos se preguntaban qué sucedería con el Vive Latino 2020 el cual tiene lugar este 14 y 15 de marzo.

Fue este jueves 12 de marzo que el director del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, Jordi Puig, dio una entrevista al programa Así las cosas en donde aseguró que tanto OCESA como el Foro Sol están atentos al tema, sin embargo no habrá cancelación.

El director explicó que se han tomado medidas sanitarias como instalar más baños, lavamanos y gel antibacterial en todos los escenarios del Vive Latino, además de que están en comunicación con las autoridades del gobierno de la CDMX y la Secretaría de Salud.

Según recoge la página W Radio, hasta el momento no hay cancelación, sin embargo los que no asistan por precaución o temor al virus no tendrán reembolso de su dinero, pues no hay justificación suficiente para cancelar el festival.

Usuarios piden respuesta, cuenta de Vive Latino guarda silencio

En redes sociales la incertidumbre ha invadido a los usuarios, por lo menos en Twitter muchos han cuestionado a la cuesta oficial del Vive Latino acerca de las medidas de seguridad o de la posible cancelación del evento. La cuenta no se ha pronunciado al respecto del tema.

Por su parte la banda She Wants Revenge, que se presentaría el día domingo, decidió cancelar su presentación debido a la pandemia de Covid-19. En redes se especula sobre si otras bandas, en su parte internacionales, adoptarían la misma posición. Entre las que podrían cancelar se encuentran The Rasmus, Guns N’ Roses, Vetusta Morla y The Cardigans.

Así el Vive Latino 2020 no se cancela pese al temor por la pandemia de coronavirus.

