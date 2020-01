Viuda del actor ‘Sin Miedo a la Verdad’ revela su verdad

View this post on Instagram

Mi princesa 💗 Ella solita se pone a vocalizar por que dice que algún día quiere tener una gran voz. Ya su tía china @anagabrieloficial le prometió darle clases. Amo tu perseverancia mi niña, y tu entrega a todo, estoy segura que todo lo que te propongas en la vida, lo vas a lograr. Se me cae la baba 🤤 sobre todo por la gran hija y hermana que eres. Eres la niña mas dulce y noble del mundo!!! Te amo Muere por tomar clases de canto, si tienen alguna recomendación, se las agradecería. Besos y feliz miércoles 💜