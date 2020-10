Viuda de José José tuvo relación con el narcotraficante Pablo Escobar

A sólo algunos días del primer aniversario luctuoso de José José, nuevamente sale a la luz la incógnita sobre los padres de las hermanas mayores de Sara Sosa.

Y es que de acuerdo con el periodista Javier Ceriani, “Las Saras” como también son conocidas la hija y viuda de “El Príncipe de la canción” son muy temidas en Miami.

“Le tienen miedo a Sara y a las Saras en Miami, no sé por que; acuérdate que está Monique que se dijo que era hija de un señor colombiano que se dedicaba al narcotráfico” dijo Javier Ceriani

Por su parte Elisa Beristain respaldó lo dicho por su compañero, pues siguió contando que en una entrevista que le hicieron a José Joel, hijo de José José, fue él mismo quien reveló que vio fotografías de la vida opulenta que las hijas mayores de Sara Salazar tuvieron.

“Eso lo dijo José Joel, creo, no estoy muy segura…el más famoso de Colombia, ya saben ustedes a quien nos referimos; y que en algún momento ellos habían visto fotografías de este personaje que era colaborador de este señor. Pues ya hay que decirlo, del colombiano Pablo Escobar, que trabajaba que él vio fotografías en el rancho, o sea cosas bien fuertes” dijo Elisa Beristain.

Aunque no se ha confirmado la versión de que las hijas mayores de Sara Salazar sean hijas de colaboradores de Pablo Escobar, en una entrevista, José Joel relató que cuando las conoció llegó a ver fotografías de Monique y Celine en fincas muy grandes, haciendo alusión a la vida opulente que pudieron tener.

“Mira yo con Celine, con Monique, con Sarita incluso, siempre desde que las conocí que las conocí muy chiquitas, a Sarita me tocó cargarla y cambiarle el pañal. Siempre las traté como familia, se hablaba muy poco y la verdad preguntamos muy poco; éramos muy prudentes (Marysol y José Joel) en cuanto a sus papás por que sabíamos que había algo raro, algo turbio. L la verdad es que empezamos a convivir con ellas, eran chamaquitas muy solitas, con mucha necesidad de cariño; no hablábamos mucho de sus papis, me acuerdo en su momento que sí llegué a ver fotos de una finca, de caballos, o sea de una opulencia que en su momento sí hubo, sí tuvieron y que por x,y, o z se deshizo” dijo José Joel

Semanas después de dicha entrevista los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristan dieron a conocer los nombres de dos de los colaboradores de Pablo Escobar en Miami, que probablemente pudieran ser los padres de las hijas mayores de Sara Salazar, pero cabe aclarar que esta información no ha sido confirmada en su totalidad.

