Viuda de José Ángel García no se arrepiente de posar junto al cadáver

La viuda de José Ángel García, Bella de la Vega, desató polémica a principios del mes de enero. Esto luego de publicar fotografías junto al cadáver de su marido, el papá de Gael García.

Tras su publicación, miles de personas, incluyendo familiares del fallecido productor, se tomaron el tiempo de dejarse saber que sus fotografías junto al cadáver eran inapropiadas.

“Hola Bella, veo el tipo de fotografías tan íntimas y llenas de morbo que estás publicando, deberías de contemplar tener respeto por sus hijos y su familia. No sé si mi tío haya pedido que hicieras este tipo de publicaciones. Ojalá reflexionaras sobre el respeto”, escribió una de las sobrinas del difunto.

Por su parte, José Emilio, hermano de Gael García e hijo de José Ángel, calificó la acción de la ahora viuda, como “totalmente inadmisible”.

“Ya vi sus selfies, y yo no estuve tanto de acuerdo con eso y sí, ya las vi… Y yo no soy esta persona para decidir qué hacer y todo, pero yo conocía a mi padre, y yo realmente pienso que a él no le hubiera gustado para nada todo eso”, dijo a varios medios de comunicación.

Debido a la ola de críticas, Bella eliminó las imágenes. Sin embargo, en una revista reciente con TVyNovelas, aseguró que no se arrepiente de lo que hizo.

“No hice nada malo, solo quería estar con él. Parecía dormido y no quería separarme ni un momento”, declaró de la Vega.

Asimismo, declaró que solo buscaba cumplir la voluntad de José Ángel García y pensó que luego de publicar las fotografías no muchas personas las verían.

Te puede interesar:

Muere José Ángel García, papá de Gael García Bernal

El papá de Gael García es hospitalizado por fibrosis pulmonar

“Pensé que en mi Facebook solo la verían las 50 personas en promedio que lo ven. Para mi sorpresa, dio la vuelta al mundo y nadie comprendió por qué lo hice”.

José Ángel García falleció el pasado 22 de enero, tras sufrir una complicación en la fibriosis pulmonar que padecía, luego de estar hospitalizado por unos días.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.