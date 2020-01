Violeta Isfel cuenta cómo salió de su relación violenta y tóxica

Violeta Isfel vivió en una relación violenta y muy tóxica, afortunadamente la actriz logró salir de ahí y ahora en una entrevista con Aurora Valle reveló cómo fue que decidió buscar ayuda y sobrevivir a esa pesadilla.

La actriz no acostumbra a hablar de la relación que tuvo con el padre de su hijo Omar hace varios años. Recientemente sorprendió al hablar con lágrimas en los ojos de su experiencia e indicó que su ex pareja era violenta y tenía problemas con el alcohol.

Isfel confiesa que siempre justificó la situación, sin embargo cuando nació su hijo se dio cuenta que no podría seguir viviendo en un entorno de violencia, pues no sería sano para él. La gota que derramó el vaso fue cuando su ex trató de golpearla.

“Yo no quería que mi hijo aprendiera a ‘mentármela’ antes de decirme mamá y no por juzgar la manera en la que ellos ven el mundo, pero yo me sentía un bicho raro y dije ‘esto no es lo que quiero’. Volteo a ver la realidad en la que estaba, yo estaba regañada, porque querían que yo arreglara la casa en lugar de atender a mi hijo. Yo recibía regaños, lloraba muchísimo, me sentía súper mal, pero la gota que derramó el vaso fue cuando él intentó ponerme una mano encima”, relató.

“Una noche Omar pidió una mamila más, que yo no tenía (…) Entonces él baja las escaleras, se enoja, toma a mi hijo, para esto yo era sumisa, no podía contestarles ni decirles nada, entonces permití muchas cosas. Lo arrebata y dice ‘este es un mañoso’, él quería que escarmentara mi hijo de nueve meses sacándolo a la lluvia. Él intentó (pegarme). Levanta la mano, le dije ‘me vas a pegar, pégame chin**n para que se me note’. Yo jamás contestaba, entonces me da a mi hijo, se va y ahí fue cuando dije ‘¿qué estás haciendo? Esto no es vida’”, sentenció.

Poco después con la ayuda de sus padres Violeta Isfel dejó su relación violenta y se fue de la casa de su expareja. Reveló que si no se hubiera convertido en madre jamás hubiera salido de ahí.

