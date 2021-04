Por Victor Fierro / El Dictamen

En entrevista exclusiva con El Dictamen, la actriz Violeta Isfel nos cuenta sobre su visita al estado de Veracruz, y da detalles de si habrá sucursal de “Isfelburgers” en el puerto jarocho.

Luego de una semana de rodaje en diversas locaciones de la zona conurbada Veracruz – Bocal del Rio, Alvarado y Cerro Gordo, Violeta Isfel termina su participación dentro de las filmaciones y nos cuenta sobre su estancia en la ciudad.

“Ha sido una aventura magistral, una aventura extraordinaria, he conocido varios estados del país, pero solo los teatros porque llego de gira y salgo corriendo, es la primera vez que vengo por un proyecto de trabajo, en esta ocasión por el rodaje de la película “La Traición del Chiquito” de Salvador Ruiz y Eduardo Castillo Peligro, me invitan y me dicen ‘los días que no te toca rodaje necesitamos que te quedes porque si algún sucede necesitamos resolverlos'”.

Violeta Isfel destacó que durante sus descansos en la grabación aprovechaba para ir a recorrer la ciudad y sitios turísticos, quedando fascinada con la amabilidad de los porteños.

“Gracias a esa oportunidad pude conocer distintos lugares como Mandiga, Boca del Rio, Alvarado, en el zócalo de Veracruz he ido y venido encontré tiendas maravillosas. ¡Gracias Veracruz! Porque encontré unas rebajas bien padres. La gente súper amable, me han recibido con muchísimo cariño, puras bendiciones, ha sido muy cálida esta bienvenida a Veracruz.”

¿”Isfelburgers” llega a Veracruz?

Durante la entrevista la actriz nos reveló si su famoso negocio “Isfelburgers” tendrá franquicia en el puerto de Veracruz.

“Seguramente, pues mira ya hay por ahí platicas con algunas personas, pero hay varias cosas por resolver con respecto a eso, porque la receta de Isfelburgers tiene que respetarse tal cual. Eso implica tramites de operación para tener algún lugar en el sur que pueda distribuir a las que estén cerca, ahorita ya tenemos en el centro del país, pero también las quieren en el norte. Hay varios detalles que tenemos que ajustar antes de poder lograrlo, pero no desistiremos, no se exactamente cuándo, pero seguramente si habrá sucursal Isfelburgers en Veracruz.”

El confinamiento generado por el Covid-19 contribuyó a que muchas personas buscaran otros objetivos, pues activó nuevas ideas para afrontar el 2020. Violeta Isfel tuvo que suspender algunos proyectos artísticos por la pandemia, pero le impulsó a buscar nuevos horizontes.

“Yo estoy muy agradecida con la pandemia, porque primero me quito el miedo mas grande que tenía. Yo trabajaba como robotito por miedo a quedarme sin trabajo, por miedo a que le faltara algo a mi hijo o a mi familia y vino doña pandemia a enfrentarme a lo más difícil o a lo que mas le temía, y que pudiera quitármelo se lo agradezco mucho“, puntualizó.

“La reflexión que me deja es que la realidad que vives la construyes tú, si lo que hay afuera no te gusta, no le encuentras sentido, te pone triste o estas sacado de onda significa que algo esta mal en tu interior, eso es lo que yo aprendí”, declaro Isfel.

Violeta Isfel y su historia de éxito

Violeta Isfel además de lograr éxitos en el cine, teatro y televisión conquista el rubro del emprendimiento con su franquicia de hamburguesas. Por este motivo sus fans le solicitan apoyo a través de sus redes sociales para emprender.

“Me han invitado a varios lugares para que cuente mi historia. Todos podemos emprender, pero lo más importante que hagas eso que realmente ames hacer, que te guste por encima de lo que sea. Emprender no es un camino simple, te vas a equivocar, la vas a regar a la primera no te van a salir las cosas, de pronto las cuentas no te van a salir y vas a poner de más, hay muchas circunstancias que van a surgir antes de que logres el objetivo”.

Violeta Isfel, un ejemplo para las mujeres

La actriz es un emblema para las mujeres mexicanas que buscan refugiarse con ella y le escriben para que las aconseje sobre sus problemas personales.

“Si lo que yo viví esta tocando las vidas de otras mujeres lo agradezco mucho. En Instagram también hay muchas mujeres que me escriben contándome sus historias, si han sido abusadas, si están pasando momentos muy complicados, procuro siempre darme el tiempo de contestarle y decirles: ‘si la realidad que vez no te gusta, necesitas hacer cambios en ti, no esta mal decir no puedo necesito ayuda voy a terapia‘. Hay muchas lugares o estancias gubernamentales que te dan estos servicios. Que puedes tomar terapia por setenta pesos o incluso en algunas ni te cobran.”

“Nadie va a ser por ti, lo que solo tu puedes hacer y no solo va para las mujeres va para cualquier humano, hombre, mujer, trans no trans, gay no gay. Lo importante es buscar la mejor versión de nosotros mismos para que nuestro entorno sea mas amable, mas pleno y si juntamos todas nuestras virtudes el mundo será más dichoso”, declaro la actriz al finalizar la entrevista.

