Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo cara a cara por primera vez. La actriz primera fue esposa de Eugenio Derbez con quien tiene un hijo en común.

Estas famosas son mamás de dos hijos del actor mexicano, que son José Eduardo y Aitana Derbez, quienes tienen una excelente relación a pesar de la diferencia de edades.

Definitivamente Eugenio Derbez siempre se caracterizó por tener famosos novias, cuyo aspecto físico es muy parecido entre ambas.

El actor ha demostrado que le gustan las mujeres de cabello negro, color de piel moreno claro y facciones finas.

Un claro ejemplo es el parecido que tienen Victoria Ruffo y su actual esposa Alessandra Rosaldo, ellas han sido parte fundamental en la vida del actor.

La primera se casó con Eugenio en los años 90 de ahí nació José Eduardo Derbez, tras un polémico divorcio, el actor tuvo otras relaciones hasta finalmente sentar cabeza y casarse con Alessandra, ellos tienen como hija a Aitana.

Sin embargo siempre ha causado ruido como es la relación entre estas dos famosas, quienes se conocen desde hace tiempo debido que las dos pertenecen al medio artístico.

En donde aseguran que la cantante se ha mostrado muy respetuosa y educada con la actriz.

Al menos así lo dejó ver la vocalista de Sentidos Opuestos durante la entrevista que le hizo su hijastro José Eduardo Derbez, cuya mamá es Victoria Ruffo.

Durante la plática el joven actor reveló como fue el primer encuentro entre ambas, cuando ya era pareja de Eugenio, un día ella, el actor y José Eduardo venían regresando de Valle de Bravo, por lo que tenía ganas de ir al baño y este último respectivamente la invitó a pasar a su casa:

“Me iban a dejar en casa de mi mamá y Ale me dice: ‘No manches, me estoy muriendo de ganas de ir al baño’. Y yo dije: ‘Mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas, así que, Ale, pásale a la casa y ve al baño’”, comentó.