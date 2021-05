Victoria Ruffo se sincera sobre su enemistad con Eugenio Derbez: “No tiene caso”

Victoria Ruffo rompió el silencio sobre su “enemistad” con Eugenio Derbez.- La segunda temporada de “De Viaje con los Derbez” no solo capturó momentos divertidos entre la familia, también permitió que varios miembros se sinceraran sobre temas que no se habían resuelto en mucho tiempo. Tal fue el caso de Eugenio Derbez y su hijo, José Eduardo Derbez.

La tensa relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez es un tema que no ha tenido cierre. En una entrevista reciente, la actriz le respondió al comediante luego de que expresara que “ni en una situación de vida o muerte le dirigiría la palabra”.

“Ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años. Eugenio tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha, lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que ya lo ve y su papá ya lo busca, eso es importante también“, señaló.

A diferencia de lo que aseguró Eugenio Derbez, Victoria Ruffo desmintió que la riña entre ellos sea tan fuerte como hace unos años. Además, descartó cualquier posibilidad de “reconciliación”.

“Ya son tantos años, Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo. Pero ahorita ya no hay chiste. Ni estamos enojados ni no enojados”, detalló la protagonista de “Corona de lágrimas”, indicó.

Para concluir, la famosa reveló que está acostumbrada a que la califiquen como la mala de la historia: “Ya sabes que yo soy la bruja maldita de ese cuento y no importa, yo soy la bruja“.

Te puede interesar:

“De Viaje con los Derbez” regresa a Amazon Prime más fuerte y divertido que nunca

José Eduardo brilla en “De Viaje con los Derbez”: Victoria Ruffo

Además de su longeva riña con Eugenio, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la nueva entrega de “De Viaje con los Derbez”. Ante esto, la actriz dijo: “No, yo no he visto ningún reality de esos”.

“A mí lo que sí me ha gustado mucho es que la mayoría de la gente me ha dicho que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.