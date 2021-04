Victoria Ruffo revela que tuvo Covid-19: así luchó contra la enfermedad

La famosa actriz Victoria Ruffo sorprendió a sus fanáticos con la última revelación que hizo: dio positivo a Covid-19. Si bien su contagio sucedió el pasado noviembre, compartió la noticia para dar a conocer cómo logró superar la enfermedad.

En entrevista con la revista TVyNovelas, Victoria Ruffo confesó que se contagió luego de que su esposo, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad, también fue víctima del virus.

“Omar fue el primero en enfermarse y estuvo bastante delicado. Tuvo fiebres de 41 y 42 grados, ya desvariaba. Cuando mi marido salió de covid, viajé a Pachuca. Eso fue en noviembre del año pasado“, señaló.

Asimismo, detalló que no estuvo en contacto con mucha gente, por lo que asume que entró en contacto con el Covid-19 a través de un producto del supermercado.

“Supongo que algo que entró del súper llevaba el virus y nos contagiamos Anuar, Vicky y yo“, dijo la protagonista de “La Madrastra”.

Victoria Ruffo relata cómo logro superar su contagio por coronavirus

A diferencia de otras personas, Ruffo no presentó ningún problema respiratorio a pesar de tener varios años siendo fumadora.

“En diciembre fui a ver al otorrino y me mandó hacer una placa de tórax. Me advirtió: ‘Si estás mal, te enviaré con un neumólogo’, ¡y no! La sorpresa fue que mis pulmones están limpios. Otra bendición de Dios“, aseguró.

Te puede interesar:

Victoria Ruffo publica foto de su rostro sin filtro

Victoria Ruffo así cacheteó a su hijo José Eduardo Derbez

De acuerdo a la famosa, tanto ella como su familia se mantuvieron en aislamiento por casi 20 días, en los que comenzaron a desarrollar varios síntomas.

“Estuvimos encerrados 20 días cada uno en su habitación. Gracias a Dios, ellos fueron casi asintomáticos, se recuperaron sin problemas. Yo tuve algo de tos, diarrea, perdí gusto y olfato y hasta hoy no los recupero cien por ciento“, indicó la mamá de José Eduardo Derbez.

Para Victoria Ruffo, la pandemia no ha traído solo cosas malas, pues logró vencer uno de sus hábitos no saludables: fumar.

“Dejé de fumar en plena pandemia. Un día hablaba con Gaby y le dije: ‘Espera, voy a prender un cigarro’. Lo encendí y me dio un mareo horrible, se me movió toda la casa, me dolían los ojos, la cabeza… Pensé que me desmayaría”, finalizó la primera actriz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.