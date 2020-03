Victoria Ruffo le manda a decir a Eugenio Derbez, “Que me supere”. Luego de que el actor revelara que quiere fumar la pipa de la paz con su ex esposa.

La ex pareja no se dirige la palabra desde que se separaron, debido a que Victoria reveló que su boda con Eugenio fue una farsa, hecho que el actor ha desmentido diciendo que sí se casaron legalmente.

Todavía el pleito entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez seguirá dando de qué hablar.

Luego de que hace unos días el actor reveló que podría disculparse con la actriz, por el daño que le pudo haber ocasionado cuando eran una pareja:

“Yo estoy abierto, yo siempre he estado abierto, lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado y ha sido complicado. Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría, pero no creo la verdad, no que yo me acuerde, pero igual y con todo gusto se las pido”, confesó.