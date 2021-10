Victoria Beckham revela que no volverá con las Spice Girls

Victoria Beckham no planea volver a estar con las Spice Girls, ni siquiera para una sola presentación. La estilista de 47 años no participó en la reciente reunión de sus compañeras de grupo Geri Horner, Emma Bunton, Mel B y Melanie C y no planea hacerlo ahora.

Fue interrogada por el programa ‘Good Morning America’ y comentó: “Los fans siempre han sido geniales y fue un viaje maravilloso, pero ahora me estoy enfocando en la moda y la belleza. Esa es mi pasión”.

“Lo que me encanta de la belleza es entrar en el laboratorio, ser creativa y centrarme realmente en el mensaje de la belleza limpia… Es desarrollar productos que me encantan, trabajar en estrecha colaboración con mi comunidad, así que, en última instancia, les estoy dando lo que ellos quieren, lo que realmente desean”, explicó.

A pesar de la insistencia de Victoria de que no volvería a actuar con las Spice Girls, Mel C declaró recientemente que su amiga se uniría al grupo si tocaban en el icónico festival de Glastonbury.

Cuando se le preguntó si a la banda le gustaría aparecer en Glastonbury, Mel respondió: “Ese es el sueño, ya sabes, nos encantaría hacerlo”.

Y preguntó si Victoria podría unirse a ellas para el programa, y ​​agregó: “Bueno, entre tú y yo, a la Sra. Beckham le encantaría hacer Glastonbury. Es algo de lo que sé que hay muchos rumores, pero no se ha hablado. Hablamos constantemente de volver al escenario porque los shows en 2019 fueron increíbles. Nos encantaría volver a hacerlo, tan pronto como el mundo lo permita”, indicó.