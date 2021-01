Luego del escándalo en el que se ha visto envuelto, Vicente Fernández ha decidido dar la cara y responder a quienes los señalan por tener comportamiento inadecuado con fanáticas.

En una entrevista concedida a la periodista Mara Patricia Castañeda, el cantante mexicano rompió el silencio y contó que las acusaciones lo “lastimaron”.

“Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un… reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma…no sé”, señaló.

Asimismo, el cantante de rancheras dijo que le extrañó la divulgación del video, pues esa fotografía había ocurrido aproximadamente tres años atrás.

El papá de “El Potrillo” se disculpó con la afectada, a pesar de asegurar “que era difícil” ya que “no se acuerda ni cómo eran”.

“Me vuelvo a disculpar contigo hija, y cuando quieras ésta es tu casa”, dijo refiriéndose a la joven con quien se retrató.

Vicente Fernández está listo en caso de ser demandado

Aunque ofreció la disculpa, el intérprete de “Acá Entre Nos”, aseguró que si la joven quiere proceder legalmente contra él, no se quedará de brazos cruzados; “yo doy la disculpa pero de que me demanden, yo meto también abogados”, reveló.

Otra de las declaraciones que desató el enojo de muchas personas fue aquella en la que Vicente Fernández calificó su acción como “un error y no acoso”.

“Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente con ella, no he visto a las otras dos (mujeres que me acusaron), pero ellas también me agarraban y me abrazaban y me decían ‘una foto con beso’ y yo me dejaba, pero con la boca cerrada”, dijo el cantante a Mara.

En cuanto se le cuestionó sobre la postura de su esposa y cómo se había tomado la noticia, Vicente respondió:

“Cuca vio la nota y se quedó callada y preguntó por qué se esperó tres años. Nunca había hecho una cosa escandalosa, le pido una disculpa a todos”, dijo el cantante, quien también cuestionó el papel de los medios que lo han “linchado”, relató.

Ante las declaraciones de Vicente Fernández, ninguna de las afectadas ha hecho comentarios.

