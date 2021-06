Vicente Fernández Jr. reaparece con radical cambio de look

Luego de una largo periodo fuera del ojo público, Vicente Fernández Jr reapareció en redes sociales en pleno festejo del Día del Padre, y sorprendió a más de uno con su cambio de look.

El regreso del famoso fue dado a conocer mediante unas fotografías publicadas en Instagram. En ellas se aprecia al cantante junto a sus tres hijos, su nuera y sus cuatro nietos.

La galería de imágenes muestra que la familia se la pasó a lo grande festejando junto a amigos y familia. Sin embargo, lo que se robó las miradas fue el nuevo e imponente look del hijo de Don Chente Fernández.

En esta ocasión, Vicente Fernández Jr se despidió de su look anterior y ahora porta con orgullo una voluminosa barba blanca, manteniendo sus características cejas oscuras; al estilo de su padre.

En otra de las instantáneas que circularon en la red, se aprecia al famoso en compañía de sus hijos y sus respectivas esposas.

Además de su nueva apariencia, los internautas no tardaron en hacer hincapié sobre la ausencia de Mariana González, la novia de Vicente Fernández Jr.

Te puede interesar:

El paradero de Vicente Fernández Jr. sigue siendo un misterio; su novia tiene días sin saber de él

Vicente Fernández Jr. explota contra Anel Noreña por criticar a su novia

No obstante, esta no es la primera vez que la pareja se muestra distanciada. Recordemos que el pasado mes de abril la propia Mariana reportó no tener comunicación con su pareja ni saber de su paradero.

A través de sus redes sociales y en distintas platicas con medios de comunicación reveló que no tenía conocimiento sobre su locación.

“No le he escrito, sólo te puedo decir que desde hace 15 días. Pregúntenle a su familia“, dijo a los micrófonos de la revista TVyNovelas.

Asimismo, Mariana González se encargó de poner fin a los rumores que afirman ya no mantiene una relación con el intérprete de “Mujeres divinas”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.