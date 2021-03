Vicente Fernández Jr. explota contra Anel Noreña por criticar a su novia

Luego de que la ex esposa de José José, Anel Noreña, opinara sobre el aspecto físico de la novia de Vicente Fernández Jr, el cantante no dudó en defenderla.

De acuerdo a reportes del programa Sale el Sol, Anel Noreña habría hecho algunas críticas sobre el tipo de publicaciones que la “Kim Kardashian mexicana” y su novio hacen en Instagram.

“Eres un muchacho muy atrevido para hacer eso en Instagram, te quiero porque te conocí desde chiquito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía. Esos pechos de tu mujer son solo para ti y no tienes que presumirlo en las redes porque se va a ir con otro”, señaló Anel.

Tras las declaraciones, el cantante Vicente Fernández Jr decidió responder durante una entrevista con el programa Primera Mano. Y aunque recalcó que Anel se merece todo su respeto, dejó claro que no dejará que nadie hable mal de su pareja.

“La señora me merece mis respetos por ser una señora mayor de edad. Si acaso la he visto dos veces en mi vida. Para opinar o decir que le interesa lo que tiene que ver conmigo yo creo que no tiene ninguna razón y tampoco tengo ninguna razón para que me importe lo que opina ella“, dijo.

Vicente Fernández Jr responde a los “haters”

Por el contrario, indicó que las críticas de Anel Noreña surgieron porque quiere llamar la atención de los medios de comunicación.

“Leí una frase en El Principito que a la zorra no se ve la cola, literal. Desgraciadamente cuando hay un tema importante en los medios las personas se quieren subir al barco y si así está alegre la señora pues es problema de ella”, respondió Vicente Fernández Jr.

El intérprete aprovechó para mandar un mensaje a todos los “haters” que se encargan de criticar su relación; asegurando que lo hacen por envidia, ya que muchos quisieran estar en su lugar.

“El sexo masculino quisiera estar en el lugar que estoy yo y muchas mujeres la han criticado porque quisieran ser ellas por la calidad de persona que es, no por qué esté conmigo. Ella ha logrado muchas metas en su vida y es lógico que la gente la envidie”, concluyó.

