Vicente Fernández Jr. asegura que fue secuestrado y su novia “lo salvó”

Luego de mantenerse fuera del ojo público por casi dos meses, Vicente Fernández Jr. rompió el silencio y destapó la verdadera razón de su ausencia; asegurando que tomará acciones legales en contra de quienes lo secuestraron.

De acuerdo al hijo de Don Chente Fernández, se mantuvo incomunicado por 66 días y vivió junto a varios “compañeros”. Sin embargo, no por las razones que se rumoraron por varias semanas.

“Lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie; ya estoy en Guadalajara, gracias a Dios. Sí estuve “recluido”, pero no por las razones que dicen y no tengo porqué regresar ni para qué regresar. Estuve en San Luis Potosí en la clínica ’13 de febrero'”, reveló el cantante.

Vicente Fernández Jr. aclara rumores sobre su ausencia

El ex de Mara Patricia Castañeda indicó que si bien ingresó a la clínica por su propio pie, lo mantuvieron incomunicado y no le permitían salir, por lo que lo considera un “secuestro”.

“Yo acepté porque me dijeron que iba a ser un lugar donde iba a poder entrar y salir a la hora que quisiera, pero resultó que aplicaron tanto al reglamento, que el tratamiento que llegan a tener las personas de 90 días; yo lo tuve 66 porque hubo la oportunidad de que un paciente salió y le informó a Mariana“, señaló.

“Cierran la puerta con candado por fuera con chapas especiales, es muy similar a estar en la cárcel. Por lo menos ahí tienes derecho a visitas obligatoriamente por semana, a llamadas, y aquí me bloquearon totalmente. Fue la institución la que me bloqueó”, agregó Vicente Fernández Jr.

De acuerdo al famoso de 57 años, habría sido su novia Mariana González quien logró sacarlo de ese lugar. Uno de los pacientes fue dado de alta, y tras contactar a la joven, ella informó a sus hijos, fue así como lo sacaron de ahí.

