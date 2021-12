Vicente Fernández: Ellos son los herederos del ‘Charro de Huentitán’

Vicente Fernández, fue una de las personalidades más reconocidas de la música regional mexicana, pues fue un pilar que marcó toda una época para nuestro país. Esta mañana de 12 de diciembre de 2021 a las 6:15 am, el ‘Charro de Huentitán’ falleció a los 81 años de edad, tras pasar más de cuatro meses internado en un hospital en Guadalajara, Jalisco.

Fue el 9 de agosto de 2021, cuando se dio a conocer la noticia, de que Vicente Fernández había sido ingresado de emergencia al Hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco, luego de que aparentemente ‘Chente’, había sufrido una caída en su rancho. Tras el incidente, Vicente Fernández tuvo que ser operado de emergencia, y fue su hijo Vicente Fernández Jr., quien informó a los medios que el cantante se encontraba “grave, pero estable”. Lamentablemente esta mañana y tras varios días en terapia intensiva, el cuerpo del ‘Charro de Huentitán’ no resistió más y falleció.

¿Quiénes son los herederos de Vicente Fernández?

Tras convertirse en uno de los iconos de la música mexicana, Vicente Fernández acumuló una gran cantidad de éxitos, y con ello una fortuna que a día de hoy ya ha repartido entre sus herederos. De acuerdo con el sitio web Net Worth, quien se dedica a estimar el patrimonio de algunas personalidades, basándose en información pública y datos de primera mano, Vicente Fernández posee una millonaria fortuna de aproximadamente 25 millones de dólares o aproximadamente 499 millones 982 mil 500 pesos mexicanos, además de algunos otros bienes como el famoso rancho “Los Tres Potrillos” y otros ingresos como ganancias por regalías.

La fortuna de Vicente Fernández, ya habría sido repartida en vida, siendo sus cuatro hijos, Vicente Fernández Jr., Gerardo González Jr., Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, hija adoptiva del ‘Charro’, los herederos.

La estipulación de la herencia del interprete de “Volver, Volver”, se dio a conocer según información de la periodista Olga Wornat, quien hace poco publicó una biografía no autorizada de “Chente”, llamada “El último rey”. En una entrevista realizada al cantante hace algunos meses, el mismo Vicente mencionó que su fortuna estaba repartida entre sus hijos y una parte para el y su esposa Doña Cuquita.

“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, dijo Vicente Fernández.

De momento se desconoce en que porcentajes esta dividida la herencia, y cuanto le tocaría a Maria del Refugio Abarca Villaseñor “Doña Cuquita”, sin embargo, se sabe que la herencia se queda en su familia.