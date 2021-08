Verónica Montes de “El Señor de los Cielos” revela que tiene un tumor cerebral

La actriz Verónica Montes, quien se dio a conocer por su participación en “El Señor de los Cielos”, sorprendió al revelar que luego de una serie de estudios le fue detectado un tumor en el cerebro. ¿Cuál es su estado de salud? Aquí te lo contamos.

En entrevista con Tv Notas, la famosa detalló que por casi un año presentó malestares que no podían ser relacionados con alguna causa; sin embargo, luego de una búsqueda exhaustiva, se encontró la raíz de dicha sintomatología.

“Descubrieron que tengo un tumorcito en la parte central de la frente que se llama microadenoma y sale cuando tienes la prolactina alta. Me lo detectaron cuando la prolactina empezó a bajar a su nivel normal, pero semanas después me hicieron otra vez el estudio y empezó a subir”, comaprtió.

Fue así como Verónica Montes se enteró que los doctores le descubrieron un tumor cerebral que se desató por los altos niveles de prolactina, causados por una enfermedad llamada hiperprolactinemia que padece.

Sin embargo, se apresuró a detallar que afortunadamente este es benigno y ya se encuentra controlado.

Tras recibir la noticia, Verónica Montes pensó que tendría que someterse a alguna cirugía, pero debido a que no se trata de un tumor cancerígeno o maligno, no será necesario.

“Lo primero que vino a mi mente fue que estaría en una plancha para que me operaran, me asusté porque hasta pensaba que me iban abrir el cerebro (…), no es cáncer ni se puede convertir en algo así. Me dice el doctor que sólo hay que estarlo checando para controlarlo y sobre todo para evitar que crezca y vengan complicaciones, pues sería más peligroso quitármelo (…), si me lo quitan, me podría dar diabetes o cualquier otra cosa”, añadió.

Para finalizar, la famosa indicó que “hay días en los que amanezco hinchada de la carita, aunque ya no como antes. Además, ya tengo más fuerza, porque esta enfermedad hacía que me cansara mucho. También, me siento tranquila porque ya sé qué le pasa a mi cuerpo”.

