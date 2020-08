Verónica Castro se pronuncia sobre su hijo, Cristian Castro. La famosa actriz, por fin sale a las cámaras a hablar sobre como es su relación con su hijo Cristian Castro.

En una entrevista, la actriz salió a defender las acciones de su hijo Cristian, después de todas las declaraciones que dio la conductora Yolanda Andrade y la primera esposa del cantante, Gabriela Bo.

La actriz agradeció que la conductora, Janet, en la entrevista con su hijo, lo hizo llorar y para ella el llorar significa que lavó su alma y a ella le duele mucho esa situación.

“Sí duele bastante, sí me duele que lo estén molestando, a quien no le va a doler que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas, yo digo que dios bendiga a mi hijo toda la vida y también que bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia; hablando de bocas, hay que taparse la boca aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás”.