Venom 2 ya es el estreno más taquillero de 2021

A pesar de la incertidumbre provocada por la pandemia, Venom 2 ha conseguido establecer un nuevo récord pandémico: durante su estreno en Estados Unidos consiguió recaudar 90.1 millones de dólares. Es la primera película que se estrena en medio de la pandemia que cumple las expectativas financieras de cualquier estudio de cine.

De acuerdo con el Hollywood Reporter, Venom: Let Ther Be Carnage superó cualquier expectativa negativa que se tuviera en medio de la pandemia. Si bien Sony Pictures dudó que la película pudiera tener éxito, retrasando la película algunas semanas, tal parece que su campaña de marketing y todos los spoilers que fueron filtrados, impulsaron a Venom más de lo que habríamos imaginado.

Venom 2: Carnage Liberado superó a su predecesora de 2018 cuyo fin de semana de estreno solamente recaudó 80.3 millones de dólares, pero no solo se superó a si misma. Sino también a la película que tenía el récord anterior: Black Widow.

Black Widow, la primera película de Marvel Studios en mucho tiempo, ganó 81 millones de dólares durante su estreno. Y si bien Venom aún está lejos de rivalizar con los 60 millones de dólares que recaudó la compañía gracias a Disney+, el simbionte también consiguió superar a la película de Shang-Chi, que solo recaudó 75 millones de dólares en su primer fin de semana en cines.

Venom 2 es la primera película con el mejor fin de semana de estreno desde el lejano 2019. Por muy poco quedó debajo de Joker, de Todd Phillips, que ganó más de 92.6 millones de dólares durante su estreno en octubre de 2019. El éxito de Venom: Let Ther Be Carnage es un indicativo de que el negocio de los cines finalmente está volviendo a la normalidad tras las consecuencias que, durante casi dos años, la Covid-19 ha ocasionado en la industria del cine, ¿o no?

La secuela de Venom es dirigida por Andy Serkis y protagonizada por Tom Hardy como Eddie Brock y Woody Harrelson como Carnage. Se estrenará en México 6 de octubre.