Velma de “Scooby Doo” es gay, confirmado. El guionista de la película intentó que el personaje interpretado por Linda Cardellini fuera lesbiana…

Así es, James Gunn, guionista de la cinta live action de Scooby Doo, confirmó que Velma Dinkley es gay, pero Warner Bros. lo impidió.

Vía Twitter, el también director contestó preguntas de sus seguidores y entre ellas estuvo una relacionada a una probable secuela de la película protagonizada por Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar y Linda Cardellini y tal vez hablar sobre la homosexualidad de Velma.

Todo comenzó cuando Tony Cervone, animador veterano de Warner Bros y director de la cinta animada ¡Scooby!, reveló que Velma es oficialmente lesbiana en una serie animada emitida entre 2010 y 2013.

“Lo he dicho antes, pero Velma en ‘Scooby Doo! Misterios S.A.’ no es bisexual. Ella es gay. Siempre planeamos que Velma actuase un poco extraña y fuera de personaje mientras salía con Shaggy, por la relación era equivocada para ella y tenía una dificultad no hablada sobre el por qué”.

“Hubo señales sobre la razón en ese episodio con la sirena, y si sigues todo el arco de Marcie, parece claro que podríamos haberlo hecho hace 10 años”, escribió el productor.