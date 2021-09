Vanessa Guzmán vuelve a paralizar las redes con su tonificada figura

La actriz Vanessa Guzmán sigue demostrando que no le importa el “qué dirán” y se mantiene enfocada en sus metas. Prueba de ello es su más reciente triunfo en un certamen de fisicoculturismo en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de redes sociales, la protagonista de “Atrévete a Soñar” documentó su preparación rumbo a la competencia fitness y dio una probadita de lo que los jueces y el público de dicho evento se podrían esperar de su participación.

En un principio, Vanessa Guzmán se dejó ver sin una gota de maquillaje y con un diminuto bikini que permitió ver su trabajada figura, misma que la llevaría a obtener el primer lugar en esta competencia.

Minutos más tarde compartió una nueva fotografía, pero en esta ocasión se trató de una en la que ya estaba preparada para salir y darlo todo en el escenario, mismo en el que horas después levantaría la medalla del primer lugar.

Como ya es sabido, la actriz Vanessa Guzmán se ha vuelto el blanco de críticas por su pasión por el fisicoculturismo. No obstante, esto no la detiene de luchar por sus sueños, y en repetidas ocasiones ha asegurado que no permite que las críticas la afecten.

Guzmán lamentó que las críticas vinieran de las personas que “menos se cuidan”, y no tienen conocimiento sobre el ejercicio así como los beneficios que este tiene, más allá de lo estético.

“Mucha gente me ve marcada y dicen que mi cuerpo ya es un exceso; yo diría más bien que un exceso es la borrachera que te pones los fines de semana, pero tampoco puedes ponerte a pelear con la gente”, expresó en entrevista con Tv Notas.

