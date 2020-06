Vanessa Guzmán asume su “mala fama” y estos son sus motivos…

Vanessa Guzmán revela el motivo de su mala fama. Luego de ser duramente señalada por la también actriz Cynthia Klitbo quien sobre ella dijo: “es un ser despreciable”…

Vanessa Guzmán rompió el silencio tras ser señalada por varios compañeros del medio artístico debido a su mal comportamiento en set de telenovelas; y reveló en entrevista para el programa ¡Cuéntamelo Ya!, que su forma de ser en alguna época de su vida se debió a los ataques de ansiedad que padecía.

Posteriormente, la actriz explicó sus razones para salir a hablar de este tema justo en este momento en que ha sido señalada por diversas compañeras de trabajo como Cynthia Klitbo, Julissa y Violeta Isfel.

La también modelo no quiso revelar el problema que la hizo desarrollar estos ataques.

“El qué me pasó no lo puedo compartir por un código personal, que asumí y que involucra a otras personas en no hacerlo. No lo voy a hacer, creo que lo más importante es cómo te levantas, pero sí, sí soy de esas personas que ha tocado fondo. No es por adicciones, no es por nada de eso, no empecemos a tejer hilos y lo que menos quiero es que generen ni chismes ni nada, créanme que esto no lo puedo compartir, y no es el momento, ni me corresponde a mi tampoco, el poder hacerlo”, destacó.