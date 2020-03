Vanessa Guzmán estuvo a punto de ganarle a Alicia Machado. La actriz compitió contra la venezolana en Miss Universo.

La actriz de 41 años de edad acaba de finalizar la telenovela ‘Soltero con hijas’ la cual protagonizó junto a Gabriel Soto.

Vanessa Guzmán concedió una entrevista a Jorge “El Burro” Van Rankin para la sección de ‘Ponle la cola al burro’, que se trasmite en el programa Hoy.

Durante la entrevista la actriz abrió su corazón y compartió algunos secretos que nunca antes había revelado, uno de ellos fue cuando representó a México en el certamen de Miss Universo.

La actriz ganó el certamen de Nuestra Belleza México en 1995, era la digna representante del Estado de Chihuahua.

Por lo que ella siempre se sintió muy segura de poder ganar el concurso de belleza a nivel internacional, aunque siempre notó que las demás concursantes eran igual de bellas que ella.

Sin embargo, Vanessa recordó el momento que vivió durante Miss Universo, en donde compitió contra Alicia Machado, quien fue la ganadora.

Además, la actriz dijo muy orgullosa que fue una de las cinco finalistas del concurso de belleza, pero al momento de hablar en inglés algo salió mal:

“Yo estaba preparada para poder contestar mis preguntas en inglés, y la pregunta fue que a qué mujer de la historia más admiraba y por qué. Yo siempre tuve mucha fascinación desde chica, no me preguntes por qué, por Indira Gandhi, y yo estaba preparada para contestar en inglés, pude haber contestado en español y utilizado un traductor y dije: ‘Mejor me la aviento yo”, confesó.

Vanessa explicó que se le olvidó una palabra e intentó que alguien la ayudara , por lo que perdió puntos ante los jueces.

Aunque la actriz no ganó el certamen de belleza, confesó que nunca le ha guardado algún resentimiento a Alicia Machado, al contrario dijo que había sido una experiencia muy bonita el haber concursado junto a ella.

Con información de Hoy.