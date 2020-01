Vanessa Guzmán enfrenta la muerte de su padre

Salma Hayek recomienda libro “racista” y luego se disculpa. Recientemente la actriz mexicana tuvo un pequeño desliz con sus fanáticos luego de recomendar un libro que muchos calificaron de racista. Se trataba de la obra American Dirt la cual ha estado en el ojo del huracán recientemente.

A través de un mensaje en sus redes sociales la actriz explicó: “Ayer subí un mensaje sobre un libro, mismo que ya quité de mi Instagram. Quiero decirles que cuando Oprah me envió esta selección de su club de libros, me emocioné al leer en la descripción que trataba sobre una mujer mexicana y me apresuré a compartir mi emoción con ustedes”, aseguró.

“Confieso que no había leído el libro ni estaba consciente de la controversia que ha generado. Quiero agradecerles a todos ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando. Eso significa que me conocen y me otorgaron el beneficio de la duda. Les pido una disculpa por hablar de algo sin haberlo experimentado o sin haberme informado mejor”.

De inmediato sus seguidores la llenaron de mensajes de cariño y le escribieron que equivocarse es de humanos, sin embargo la invitaron a informarse sobre las cosas que recomiende en un futuro, pues al ser una figura pública debe de tener cuidado con el alcance que llega a tener su voz.

Pero Salma no fue la única que pasó por este bochornoso momento, otras personalidades del medio artístico como Yalitza Aparicio, Gina Rodriguez y Mj Rodriguez recurrieron en estos días a sus redes para recomendar el libro que les envió la reconocida conductora de televisión Oprah Winfrey.

¿Crees que realmente Salma Hayek recomendó un libro racista?

Con información de Agencia México.